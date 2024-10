Vecchio “Palermo e la Sicilia attrattive per l’eolico offshore”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’eolico offshore più che un’opportunità è una certezza e il canale di Sicilia è il punto probabilmente al mondo dove questa tecnologia la massima resa e la Sicilia ne è la piattaforma naturale. Oltre ad essere una certezza è poi una necessità, infatti, oggi l’intera industria internazionale dell’eolico offshore è qui, questo dimostra che Palermo è attrattiva, che questo porto – grazie al lavoro di Monti e dell’Autorità di Sistema – è attrattivo e che il sistema industriale siciliano può in questo momento dare un valore aggiunto in qualcosa che sarà il futuro dei prossimi decenni. È un’industria complessa e articolata ma nella quale la Sicilia può fare tanto”. Così Gaetano Vecchio, presidente Confindustria Sicilia, a margine dell’incontro “Offshore Wind Revolution”, al Marina Convention Center di Palermo. “È un settore che darà lavoro all’industria, alla logistica all’operatività, stiamo parlando di grandi piattaforme e grande impegno industriale, con la logistica portuale che diventa fondamentale sia nella fase di realizzazione che manutentiva – aggiunge Vecchio -. È probabilmente se sviluppiamo il know-how corretto su questo meccanismo non sarà solo un modo per fare qui industria nell’eolico offshore in Sicilia, ma questa regione potrebbe essere una piattaforma per esportarlo”. xd6/vbo/gtr

