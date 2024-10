FI, Tajani “Risultati in Sicilia si ripeteranno in tutta Italia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono convinto che alle prossime elezioni politiche quello che è successo in Sicilia succederà in tutta Italia: dobbiamo portare il nostro messaggio politico Comune per Comune. Il vero cambiamento che stiamo imprimendo è che, non avendo più un leader che risolve tutti i problemi, stiamo imparando a risolverceli da soli”. Così il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla kermesse di Forza Italia che si tiene a Palermo.

xd6/col3/gsl

© Riproduzione riservata