Italpress Awards, Fedriga “Per democrazia informazione è fondamentale”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho voluto ringraziare Italpress non soltanto per il premio che ovviamente mi onora, ma per il lavoro fatto. Una informazione libera e responsabile è fondamentale per garantire i livelli di democrazia in un Paese: proprio il grado di conoscenza e di informazione responsabile determinano la libertà delle persone”. A dirlo è il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in occasione della seconda edizione degli Italpress Awards che si sono svolti a Washington DC.

xp6/col3/mrv/gsl

© Riproduzione riservata