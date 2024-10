Tajani “Non è interesse dell’Iran accendere uno scontro con Israele”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non è interesse dell’Iran accendere uno scontro con Israele, anche perché da un punto di vista militare Israele è più forte”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, poco prima dell’inizio dell’inizio della kermesse di Forza Italia all’hotel Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo). “Non credo che ci saranno reazioni, l’appello che lanciamo è a non favorire un’escalation. Si è trattato di una reazione all’attacco del 1 ottobre, una reazione mirata. Bisogna dare spazio alla democrazia. Non ci sono stati problemi per i 450 cittadini italiani in Iran, ho parlato con l’ambasciatore, è tutto abbastanza tranquillo per i nostri cittadini, sono geolocalizzati”.

xd6/tvi/gsl