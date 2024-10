Ue, dal Fondo per l’Innovazione 4,8 miliardi per progetti green

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha selezionato 85 progetti innovativi a zero emissioni nette per ricevere 4,8 miliardi di euro in sovvenzioni dal Fondo per l’innovazione. L’obiettivo è contribuire a mettere in atto tecnologie pulite all’avanguardia in tutta Europa. Si tratta del valore più elevato dall’inizio del Fondo per l’innovazione nel 2020, con un aumento dell’importo totale del sostegno a 12 miliardi di euro e un incremento del 70% del numero di progetti. I progetti selezionati saranno attuati in 18 Paesi, tra cui l’Italia. Coprono una vasta gamma di settori: dalle industrie ad alta intensità energetica, alle rinnovabili, dallo stoccaggio di energia alla gestione industriale del carbonio, oltre alla mobilità a zero emissioni. I progetti selezionati dovrebbero entrare in funzione prima del 2030 e nei primi dieci anni di attività dovrebbero ridurre le emissioni di circa 476 milioni di tonnellate di CO2. Oltre agli 85 progetti selezionati per il finanziamento, altri progetti promettenti ma non sufficientemente maturi riceveranno assistenza allo sviluppo di progetti dalla Banca europea per gli investimenti.

