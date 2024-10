Ufficializzato il logo vincitore dell’2025 della Corsa Rosa. Anche quest’anno il Liceo delle scienze umane Sofonisba Anguissola di Cremona, che da anni appoggia e sostiene in prima linea la manifestazione, si è fatto promotore di un contest interno all’Istituto, al quale hanno partecipato molte classi e molti alunni, specialmente della curvatura in Comunicazione, ma non solo, inviando proposte di spessore sotto ogni profilo.

La giuria, coordinata da Ervano Vicini, presidente del Marathon, e da Anna Feroldi, da sempre anima della manifestazione, ha decretato vincitore il logo di Angelica Manzi, Lucrezia Ligutti e Veronica Bono della classe 4C indirizzo Comunicazione.

Il logo, come hanno spiegato le studentesse che l’hanno ideato, vuole comunicare l’immagine di una donna indipendente, solida e che vive sicura di sé nel mondo, temi espressi dalla stessa Corsa rosa. La studentesse hanno poi considerato come dalla società odierna alla donna venga spesso affidato un ruolo di giuda, anche nascosto e silenzioso (la donna tante volte è fidanzata, sposa, madre, figlia e nel silenzio è chiamata ad occuparsi di molto nella società).

Per questo la donna nel logo non è stata raffigurata sola, ma insieme ad altri individui. In primo piano è pertanto visibile il volto di una donna di profilo. La figura della donna e’ seguita da una lunga chioma di capelli sulla quale corrono delle sagome, sia di uomini che di donne. Il volto della donna è in dimensioni superiori rispetto alle sagome che posano sui capelli per simboleggiare la figura della donna come perno della società, ma al contempo una donna che non è sola. Le sagome in movimento raffigurano l’importanza del benessere psicofisico.

Nella mattinata sono stati premiati anche come secondo classificato il logo di Margherita Bonardi, Matteo Punzi, Gaia Scarpanti e Rame Makhlouf (4CCom) e come terza classificata la proposta di Alessia Dovera di 3BES COM.

Presente anche la Vicepreside dell’Istituto, prof.ssa Anna Maria Soldi, che ha espresso i ringraziamenti agli studenti per il lavoro svolto.

