La conferma è arrivata: mercoledì 30 ottobre inizieranno i lavori per l’installazione dei nuovi canestri alla Spettacolo di via Postumia. Due giorni di intervento per poter restituire a Sansebasket la struttura indispensabile per la prima squadra e tutto il settore giovanile, migrato anch’esso in altre palestre da inizio stagione.

Dopo tre partite giocate al PalaCava, finalmente la Sansebasket si prepara a tornare a casa. Capitan Speronello e compagni, dopo quasi 5 mesi, potranno così scendere in campo sul parquet di casa sabato 2 novembre per la sfida con Reggio Emilia. Una buona notizia per la squadra di coach Coccoli che ha iniziato la stagione tra mille difficoltà organizzative e infortuni, e che dopo aver perso le prime quattro gare, si è ripresa con due vittorie consecutive.

Dallo scorso 8 maggio, quando per motivi di sicurezza era stato inibito l’uso dei canestri della Spettacolo, sono stati fatti i controlli, interventi di manutenzione all’intonaco per eliminare le crepe, eseguite le opportune verifiche sulla struttura per l’installazione dei nuovi canestri, senza i quali le squadre non potevano allenarsi o giocare. I tempi si erano dilatati a causa della tornata elettorale. Durante il cambio di amministrazione non era possibile intervenire con variazioni di bilancio e si è dovuto attendere il primo Consiglio Comunale il 24 luglio per procedere alla sostituzione, prevista inizialmente entro l’avvio dei campionati. Si parlava di fine settembre, ma esigenze anche di riprogettazione dei telai per adeguarli alla Spettacolo, hanno fatto slittare la data fino a fine ottobre.

Tutto era iniziato con il formarsi di una crepa nel muro nel punto esatto in cui i tasselli sostenevano i vecchi canestri e la Sansebasket si era vista costretta a fermare le proprie attività e rinviare anche l’appuntamento societario più importante, il Sanseday for Medea, che era in programma domenica 12 maggio scorso. La palestra Spettacolo per inagibilità non aveva più potuto ospitare né partite, né allenamenti, né eventi che prevedessero l’utilizzo dei canestri.

Per fortuna la struttura muraria non era compromessa e dunque non vi erano rischi gravi per l’impianto. Ora la parte in muratura è stata completamente risistemata e, dopo la relazione positiva dei tecnici dell’Ufficio Sport del Comune e dell’ingegnere strutturista che si è occupato della riprogettazione, c’è il via libera per installare il telaio che reggerà i nuovi e più sicuri canestri e riportare a casa i men in green.

