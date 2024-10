Veneto, Zaia “Turisti patrimonio da preservare”

VENEZIA (ITALPRESS) – “I turisti sono un grande patrimonio da preservare, percepire i turisti come un problema sicuramente no. Ovvio poi che serva una regolamentazione, come a Venezia, ma non va letta come la guerra al turismo”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, a margine della conferenza stampa di presentazione del Forum sul turismo sostenibile e i patrimoni dell’Umanità.

