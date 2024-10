Avrebbe minacciato un uomo con una katana, nel cortile condominiale a Pieve San Giacomo: denunciato dai Carabinieri della Stazione di San Daniele Po un 40enne ritenuto responsabile di minacce aggravate e di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Poco dopo le 20:00 di martedì, la pattuglia di San Daniele Po è stata inviata a Pieve San Giacomo per una discussione animata tra più persone all’interno di un condominio. Qui hanno trovato un uomo che ha raccontato come, poco prima, mentre si trovava nel cortile condominiale ad attendere una persona, dei condomini avrebbero scattato delle foto che, a suo avviso, lo ritraevano.

Avrebbe chiesto loro spiegazioni e il 40enne, sceso nel cortile, si sarebbe innervosito e avrebbe fronteggiato l’uomo. Tra i due ci sarebbe stata anche una colluttazione. Poi i due, dopo l’intervento delle mogli e di altre persone, sarebbero stati divisi, ma il 40enne sarebbe andato nel suo garage dove avrebbe preso una katana e avrebbe minacciato l’avversario, che si sarebbe allontanato per evitare conseguenze peggiori, chiedendo l’intervento dei Carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno ricostruito quanto accaduto e il 40enne ha consegnato spontaneamente la katana, della lunghezza di un metro, che avrebbe mostrato in precedenza. L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato per minacce e per porto abusivo di arma da taglio.

© Riproduzione riservata