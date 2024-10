Ue, il Parlamento fissa le priorità per il bilancio 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo chiede un bilancio dell’Unione per il 2025 che si concentri sul miglioramento della vita delle persone e sul rafforzamento della competitività. La plenaria di Strasburgo fissa il livello complessivo degli stanziamenti di impegno a quasi 201 miliardi di euro, 1,24 miliardi in più rispetto alla proposta della Commissione presentata a giugno. I deputati hanno aumentato i finanziamenti per programmi necessari per affrontare le sfide sanitarie, aiutare i giovani, sostenere l’agricoltura e le zone rurali, aiutare le persone colpite da calamità naturali, promuovere l’azione per il clima, gestire le esigenze di migrazione e sicurezza e rafforzare il sostegno alle regioni limitrofe. Hanno poi ripristinato 1,52miliardi di euro di tagli ai finanziamenti proposti dal Consiglio e hanno fissato a 153,5 miliardi di euro gli stanziamenti di pagamento. La votazione dell’Europarlamento avvia tre settimane di colloqui di conciliazione con il Consiglio, con l’obiettivo di raggiungere un accordo per il bilancio del prossimo anno, che dovrà poi essere ancora votato dagli eurodeputati.

