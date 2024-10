4xe e The North Face Edition, nuove sfide per la Jeep Avenger

ROMA (ITALPRESS) – La presentazione della nuova Avenger 4xe a trazione integrale, per Jeep, è stata anche l’occasione per introdurre una versione limitata, figlia della collaborazione con The North Face: 4806 esemplari, esattamente come l’altezza del Monte Bianco. L’Avenger 4xe è dotata di un sistema ibrido dinamico da 48 V, con un motore turbo da 1,2 litri che genera 136 cavalli, abbinato a due motori elettrici da 21 kW, all’anteriore e al posteriore, in grado di muovere entrambi gli assi e di generare una coppia di 1.900 Nm a disposizione delle ruote posteriori. La trasmissione automatica a doppia frizione e sei velocità consente alla vettura di muoversi in elettrico a bassa velocità mentre il sistema di trazione intelligente garantisce la disponibilità della trazione integrale quando necessaria. Il sistema Selec-Terrain è regolabile a seconda delle condizioni del fondo. Il design rispecchia l’anima off-road: i fendinebbia – posizionati più in alto e verso l’esterno – migliorano la visibilità notturna; i paraurti, colorati con finitura antigraffio, nella parte anteriore, espongono la ruota, offrono sicurezza e solidità sui terreni rocciosi e proteggono griglia e sensori. E poi ci sono il gancio traino posteriore, nuove fasce adesive opache opzionali per il cofano, le barre sul tetto, di serie. I sedili sono realizzati con materiali resistenti e lavabili. Il volante è in pelle sintetica, lo schermo da 10,25 pollici offre l’integrazione tra infotainment e dati di guida. A distinguere invece l’edizione limitata sono materiali ancora più resistenti, finiture Summit Gold e motivi topografici che ricordano l’esplorazione e la bellezza del paesaggio naturale. I prezzi partono da 31.950 euro, con possibilità di incentivi statali e finanziamento. Per assicurarsi invece uno dei 4806 esemplari della The North Face edition servono 6 mila euro in più. Le prime consegne sono in programma all’inizio del secondo trimestre 2025.

tvi/gtr