Tra Sospiro e Cella Dati una cisterna di latte ha preso fuoco per motivi ancora in fase di accertamento.

Precisamente l’incendio è avvenuto sulla via Giuseppina nei pressi della rotonda della frazione di Sospiro San Salvatore, in direzione Cremona. Sul posto due squadre di vigili del Fuoco di Cremona e i carabinieri per la dinamica dell’accaduto. Ripercussioni sul traffico della zona con una lunga fila di mezzi in coda in via Giuseppina. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

