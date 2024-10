Ruisi “StartCup Sicilia vetrina per i nostri team”

PALERMO (ITALPRESS) – “Quella di oggi non è una vera e propria competizione, è più da considerare come il ‘sistema Sicilia’, il sistema della progettualità, della nuova imprenditorialità che punta ad arrivare a Roma con delle idee imprenditoriali, con delle start-up che avranno la capacità auspicabilmente di distinguersi a livello nazionale. Offriamo ai nostri team una grande vetrina, cercando anche di dare loro una mano per perfezionare ulteriormente i loro progetti imprenditoriali, per poterli poi portare al Premio Nazionale dell’Innovazione nelle migliori condizioni possibili”. Così Marcantonio Ruisi, delegato del rettore al coordinamento delle attività relative alla promozione di spin-off e startup innovative dell’Università degli Studi di Palermo, a margine della finale della StartCup Sicilia, business plan competition affiliata al Piano Nazionale dell’Innovazione e riservata alle finaliste che hanno svolto le diverse competizioni nelle principali università siciliane. xd6/vbo/gtr

