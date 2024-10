Ue, entrano in vigore i dazi sulle auto elettriche cinesi

ROMA (ITALPRESS) – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il regolamento europeo sui dazi alle importazioni di auto elettriche cinesi. Per 5 anni è prevista una tariffa aggiuntiva variabile tra il 17 e il 35,3%, in base alla casa di produzione e al grado di collaborazione con l’indagine della Commissione europea sulle sovvenzioni da parte dello Stato cinese. Bruxelles sottolinea che Unione Europea e Cina continuano a lavorare per trovare soluzioni alternative compatibili con le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. La Commissione europea resta inoltre disponibile a negoziare impegni sui prezzi con singoli esportatori. Ai dazi è fortemente contraria l’industria automobilistica tedesca. L’associazione che riunisce i costruttori della Germania ha definito questa misura come “una battuta d’arresto per il libero commercio globale e quindi per la prosperità, la conservazione dei posti di lavoro e la crescita dell’Europa”.

col/gtr