Boat Show, Bocchi “Nella nautica c’è tutto il Made in Italy”

FORT LAUDERDALE (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Salone Nautico è un format perfetto, un vero e proprio brand settoriale, perché la nautica italiana è la quintessenza del Made in Italy. Tutto in un unico prodotto: tecnologia, design, materiali, insieme a prestazioni, innovazione, stile e tendenze”. Lo afferma Carlo Angelo Bocchi, direttore dell’ufficio ICE di Miami, a margine del Boat Show 2024, a Fort Lauderdale, in Florida, dove il settore nautico italiano sta lanciando la 65maedizione del Salone Nautico di Genova (18-23 settembre 2025).

