Riesplode l’esasperazione, per la verità mai sopita del tutto, nel quartiere Cascinetto dopo la festa del 31 ottobre organizzata dal Kavarna. A farsene portavoce è Matteo Carotti, consigliere di Fratelli d’Italia, interpellato da alcuni residenti nei condomini vicini al centro sociale. “Per tutta la notte – segnala Carotti – oltre alla musica ad alto volume, sono state viste persone ubriache e apparentemente sotto effetto di stupefacenti che vomitavano e defecavano in mezzo alla strada; oltre a ciò sono stati imbrattati alcuni muri di abitazioni”.

“Ancora una volta – continua – il CSA Kavarna è epicentro di episodi di degrado urbano. Urge una soluzione drastica che possa finalmente ridare ai residenti del Quartiere Cascinetto un po’ di pace: assieme agli altri Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia presenterò un’interrogazione per chiedere come mai non siano state attuate misure, di concerto con Questura e Prefettura, per limitare disagi di ordine pubblico, considerato che la locandina con la quale veniva diffusa la festa girava su tutti i social network da almeno un mese. L’interrogazione sarà anche l’occasione per sapere se il Comune è ancora intenzionato a tollerare l’occupazione di un proprio immobile da parte di questi soggetti”.

