110 anni di EICMA, in mostra 36 moto iconiche

MILANO (ITALPRESS) – Con la mostra “EICMA: 110 anni di design a due ruote”, aperta dal 7 al 10 novembre, l’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori celebra i suoi 110 anni. Sono 36 le moto iconiche in mostra alla Fiera di Rho Milano che la stampa ha visitato in anteprima. Dalla Frera 2 1/4 Hp Lusso che nel 1914 fu fra quelle presenti alla prima edizione di EICMA alla Moto Guzzi otto cilindri 500 del 1957 alla Kawasaki GPZ900R del 1984, celebre per l’apparizione nel film Top Gun: un’esposizione che emozionerà appassionati e non del mondo a due ruote.

