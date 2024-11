BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La collaborazione tra Unione europea e Stati Uniti non è in discussione, ma ci auguriamo che l’esito delle urne non modifichi il quadro di relazione internazionali create in questi anni con l’amministrazione Biden”. Così il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni.

