Inps, Fava “Sistema pensioni sostenibile ma servono politiche attive”

MILANO (ITALPRESS) – Il sistema pensionistico italiano “non mi preoccupa, è sostenibile, è in equilibrio e quello che faremo, proprio consapevoli delle preoccupazioni in prospettiva, è cercare di renderlo sempre più sostenibile e in equilibrio”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, a margine del convegno “Le politiche del lavoro nel Rapporto Inps 2024”, in corso all’Università Bocconi di Milano. Ma “ciò di cui c’è bisogno oggi sono le politiche attive” ha aggiunto.(ITALPRESS)

