Intesa Sanpaolo, utile in aumento. Migliorano le stime per il 2025

MILANO (ITALPRESS) – Nei primi 9 mesi del 2024 Intesa Sanpaolo ha realizzato un utile netto di 7,2 miliardi di euro, in aumento del 17,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. È quanto emerge dal resoconto intermedio consolidato al 30 settembre 2024 approvato dal Cda del gruppo bancario. L’utile netto è previsto a oltre 8,5 miliardi nell’intero anno, tenendo conto delle azioni gestionali del quarto trimestre per l’ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura. Per il 2025 le attese sull’utile netto salgono a circa 9 miliardi. Per il consigliere delegato e Ceo Carlo Messina “i risultati dei primi nove mesi del 2024 confermano Intesa Sanpaolo leader a livello europeo. I punti di forza – rappresentati dall’elevata redditività, la sostenibilità dei risultati, la solidità patrimoniale e il basso profilo di rischio – permettono di svolgere un ruolo unico in Italia a favore dell’economia reale e sociale”.

sat/gsl