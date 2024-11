Frutta e verdura nelle scuole, 14 milioni per il nuovo bando

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare ha pubblicato il bando “Frutta e Verdura nelle scuole” per l’anno scolastico 2024/2025. L’obiettivo finale è promuovere lo sviluppo di abitudini alimentari salutari tra gli alunni delle scuole primarie, con un sostegno di 14 milioni. Il programma, promosso dall’Unione europea, mira a consolidare il consumo di frutta e verdura nella dieta dei bambini, attraverso la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli di qualità e la realizzazione di attività di informazione e divulgazione rivolte agli alunni e alle famiglie. Possono presentare progetti per l’attuazione degli interventi i produttori del settore, nonché i fornitori o distributori, anche in forma associata. L’avviso pubblico per il 2024/2025 presenta rilevanti novità rispetto agli anni scorsi. In particolare, per la prima volta sono stabilite delle percentuali minime obbligatorie di prodotti biologici, DOP, IGP e territoriali. Si punta così a valorizzare le produzioni di prossimità e la qualità degli alimenti locali, favorendo anche un minor impatto della logistica e della distribuzione. Inoltre sono state ampliate le misure relative alla sostenibilità ambientale della logistica e degli imballaggi.

