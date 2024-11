Successo per la quattro giorni di puro divertimento nella fattoria didattica Ca’ Bianca di Castelverde: tanti i bambini che hanno partecipato alla caccia al tesoro ma che si sono anche dilettati con animali e momenti “magici” con un’animazione tra streghe e maghi. E’ stata poi l’occasione per grandi e bambini per degustare cioccolata insieme così come panini alla salamella e pizza per tutti.

