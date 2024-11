Iren a Ecomondo, focus sul riciclo e materie prime critiche

RIMINI (ITALPRESS) – L’educazione ambientale, il riciclo dei rifiuti e le materie prime critiche. Queste alcune delle tematiche al centro del palinsesto delle iniziative Iren per l’edizione 2024 di Ecomondo a Rimini. Con 1,2 miliardi di investimenti, l’Italia può ridurre la dipendenza dall’estero per le materie prime critiche di quasi un terzo generando oltre 6 miliardi di euro di valore aggiunto per la filiera al 2040, come emerso in occasione dell’evento “La road map italiana per le materie prime critiche”, in cui è stato presentato lo studio commissionato da Iren e realizzato da TEHA Group.

