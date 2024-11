Pompei (Deloitte) “Trump e Harris non così diversi sui temi economici”

MILANO (ITALPRESS) – “In realtà bisogna fare un po’ un’analisi piuttosto attenta di quelle che sono state le dichiarazioni e spesso le non dichiarazioni durante il periodo elettorale. Molti slogan. La nostra percezione è che rispetto a questi slogan le differenze tra i due candidati possano non essere così significative e così importanti come apparentemente sembrerebbero. Su tante posizioni in realtà l’orientamento potrebbe essere molto più simile come lo è stato soprattutto in ambito economico su alcuni fronti con Biden rispetto alla precedente presidenza di Trump. Così ci si aspetta anche su questo versante con Kamala Harris. Quindi alcune differenze sicuramente ci sono molto probabile che ci siano molto di più negli aspetti geopolitici di politica estera che non su posizioni economiche”. Così all’Italpress Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia, in occasione dell’evento organizzato in collaborazione con il Consolato Generale USA a Milano, dedicato alle elezioni presidenziali americane.

