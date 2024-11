Salini “Europa e Stati Uniti devono rafforzare alleanza”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non dobbiamo metterci a tifare per una o per l’altra parte, ma dobbiamo chiariare quello di cui abbiamo bisogno: è ora che Europa e Stati Uniti procedano compatte nelle grandi sfide che l’occidente ha di fronte a sé per mantenere da un lato un approccio democratico alla politica nel mondo e costruire una vera alleanza economica e culturale che tenga in vita il nostro modello di sviluppo”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia, Massimiliano Salini commentando il risultato delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

xf4/sat/gtr