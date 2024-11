Trump è il 47° Presidente degli Stati Uniti. Una vittoria netta sulla candidata democratica Kamala Harris. Nel suo primo discorso a Palm Beach da presidente eletto, Trump ha promesso un’America forte, prospera e sicura. A convincere gli elettori soprattutto le promesse di una nuova età dell’oro. Nel suo programma ci sono tagli alle tasse, ampia deregolamentazione e aumento della produzione di energia. L’Europa ora pensa alle conseguenze nelle politiche economiche e non mancano le preoccupazioni.

“La vittoria di Trump porta con sé almeno due motivi di preoccupazione per quanto riguarda l’Europa e il mondo – commenta Matteo Piloni consigliere regionale Pd. Il primo dal mio punto di vista è il suo progetto autarchico, lo ha più volte dichiarato. E questo crea forte criticità soprattutto nei confronti del rapporto con l’Europa e dell’economia europea. E se l’Europa – prosegue Piloni- nei prossimi quattro anni non inizierà a ragionare dopo la moneta unica, anche a dei regimi di fiscalità unico, piuttosto che un elemento di difesa unico, questo ovviamente sarà ulteriormente penalizzante, soprattutto dal punto di vista economico. Il secondo riguarda il resto del mondo, soprattutto la delicatissima fase che si sta svolgendo nel Medio Oriente. Trump si disinteresserà dal mio punto di vista di questa situazione, lascerà andare tutto. Quindi non verranno portati avanti anche attraverso la NATO dove sono necessari tutti quegli elementi diplomatici che devono contribuire a portare la pace nel mondo” conclude Piloni.

“La vittoria di Trump è certamente un fatto che avrà delle enormi conseguenze anche sulla vita economica e politica dell’Europa e dell’Italia – dichiara Marcello Ventura, consigliere regionale FdI. In virtù di questa certezza, secondo me è necessario che il Governo nazionale e la Commissione europea si preparino per non farsi trovare troppo impreparati. Trump si è affermato in maniera netta e in maniera indiscutibile, sia nel voto popolare, sia nel collegio elettorale dei grandi elettori. Quindi è chiaro che i cittadini americani hanno bocciato indiscutibilmente l’amministrazione Biden-Harris. Credo che cambierà molto l’approccio degli Stati Uniti verso tante questioni internazionali di primo ordine, vedi la guerra in Ucraina, vedi la guerra tra Israele e Hamas. E certamente i rappresentanti di tutte le istituzioni dovranno farsi trovare pronti a questi mutamenti perché probabilmente il mondo che oggi noi conosciamo prenderà una svolta dalle conseguenze ignote” conclude Ventura.

