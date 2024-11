Bankitalia, Alagna “La Sicilia cresce più del Mezzogiorno”

PALERMO (ITALPRESS) – “Nel primo semestre del 2024 l’attività economica in Sicilia ha continuato a espandersi: in base all’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d’Italia, il prodotto è cresciuto di circa un punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente la variazione è stata superiore a quella media nazionale e a quella del Mezzogiorno (0,6%). La manifattura ha i risultati meno brillanti, mentre continuano ad andare bene costruzioni e appalti pubblici sospinti dal Pnrr e continua l’espansione del turismo e del terziario sebbene non più a livelli precedenti”. Lo ha detto Emanuele Alagna, direttore filiale Bankitalia Palermo.

