Intelligenza artificiale, Mulé “Collaborazione Italia-Usa continuerà”

ROMA (ITALPRESS) – “L’elezione di Donald Trump costituisce per l’Italia e tutto il mondo un cambio. Bisogna essere pronti ad affrontare questo cambio anche rispetto alle sfide enormi che ci aspettano ad esempio sull’intelligenza artificiale: fare in modo che questa parte dell’oceano dialoghi in maniera costruttiva con l’altra parte dell’oceano. Significa avere la capacità prima di tutto di essere affidabili, e l’Italia lo è, e poi di poter sfruttare le tecnologie, quel trasferimento di tecnologie, che un grande Paese, le aziende americane, possono garantire a una nazione atlantista come l’Italia”. A dirlo il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé, a margine del convegno “Eureka 2.0 – Intelligenza artificiale: intercettare le opportunità tra atlantismo e sovranismo” a Montecitorio.

fsc/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Giorgio Mulé)