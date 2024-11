Ue, Borchia “Zaharieva dovrà migliorare”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il consenso da parte dei gruppi c’è, ma Zaharieva dovrà migliorare e dovrà farlo in fretta. Il suo compito è più difficile del previsto”. Queste le parole dell’eurodeputato della Lega Paolo Borchia a marginedell’audizione di conferma di Ekaterina Zaharieva al Parlamento europeo di Bruxelles, candidata commissaria per le Start up, la Ricerca e l’Innovazione.

