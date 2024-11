Zaia “Dazi Usa? Vedremo, ma l’Europa deve fare l’Europa”

VENEZIA (ITALPRESS) – Sui dazi “vediamo cosa accadrà, visto che in alte occasioni se n’è parlato ma siamo stati esentati da questo. Dall’altro bisogna dire che l’Europa deve fare l’Europa. Questo è il vero punto debole del più grande mercato al mondo che deve anche difendere le proprie produzioni e cercare di tutelarle sui mercati internazionali. Sicuramente abbiamo elementi per discutere e trattare”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia, parlando con i giornalisti a margine di Fieracavalli, in merito a possibili dazi da parte degli Usa dopo l’elezione di Trump. “L’Europa deve fare l’Europa – ha sottolineato ancora Zaia -, dall’altro c’è da dire che l’Europa deve decidersi di abbandonare le agricolture estensive e investire sulle agricolture più creative dove ci sono giovani, dove si fa reddito, biologico, agricoltura integrata e soprattutto dove si fa salute”, ha concluso.

col3/gsl (Fonte video: Regione Veneto)

