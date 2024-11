Maschio Gaspardo lancia Jumbo X, l’erpice stradale più grande al mondo

BOLOGNA (ITALPRESS) – Maschio Gaspardo ha scelto Eima International, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, per presentare Jumbo X, l’erpice rotante stradale più grande al mondo. Con sei nuovi brevetti meccanici ed elettronici e una larghezza di lavoro fino a 10 metri, permette di diminuire il consumo di carburante per ettaro lavorato, riducendo quindi le emissioni di Co2.

