Sanità, Mulè “Costituire un comitato che indaghi sul microbioma”

ROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è il modo migliore per affrontare le grandi sfide del sistema sanitario: il microbioma è un tesoro di informazioni all’interno del corpo umano che è stato indagato ancora poco”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè durante il suo intervento di apertura dei lavori del convegno “Economia e scienza del microbioma”. “Per questo – ha aggiunto – nasce una proposta di legge trasversale che intende costituire un comitato che finalmente indagherà sul microbioma e tutto ciò che può essere correlato alla medicina predittiva per arginare molte malattie che se prese in tempo attraverso il microbioma possono essere intercettate e curate”.

mgg/gtr(Fonte video: ufficio stampa Giorgio Mulé)

