Ue, Pittella “La presidenza Trump sarà uno shock”

ROMA (ITALPRESS) – “L’elezione di Trump mette l’Europa in una situazione di attesa. Sarà interessante vedere come reagiremo di fronte alle decisioni americane in tema di politica estera, penso all’Ucraina e alla Nato, e sui dazi. La presidenza Trump sarà uno shock per l’Unione europea”. Lo ha detto Gianni Pittella, già vicepresidente del Parlamento europeo, intervistato da The Watcher Post sul suo ultimo libro “Il Garofano e la conchiglia”.

