Università, Bernini a rettori “Collaboriamo, no propaganda su manovra”

MILANO (ITALPRESS) – “Io ho già chiesto ai rettori di vederci. Credo che l’audizione che è stata fatta alla Camera sia propagandistica, più che contenutistica. L’ho già detto, ma io ho un grande rispetto per i rettori, ciascuno di loro. Io parlosemplicemente di un’espressione associativa che è la Conferenza dei rettori delle università italiane, che ha espresso, tramite lasua presidente, un parere secondo me non supportato dai numeri”. Cosi il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna MariaBernini, in merito alle preoccupazioni espresse dai rettori della Crui sui possibili tagli in Manovra alle università.(ITALPRESS)

