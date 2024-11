In un sabato mattina tipicamente autunnale, con un filo di nebbia padana ad insinuarsi anche in città, è stata inaugurata in piazza Roma la Festa del Torrone 2024, la 17esima targata Sgp Grandi Eventi.

I weekend più dolci di Cremona iniziano col consueto taglio del nastro alla presenza di Stefano Pelliciardi, organizzatore della kermesse, Massimo Rivoltini, produttore dolciario, il sindaco Andrea Virgilio con la vice Francesca Romagnoli e l’assessore alla Sicurezza Santo Canale, il consigliere regionale Marcello Ventura, Stefano Trabucchi presidente Confartigianato e le massime cariche istituzionali e delle forze dell’ordine.

Presenti anche il Prefetto Antonio Giannelli e il Questore Ottavio Aragona: per loro, da poco insediati, si tratta della prima volta alla Festa del Torrone.

L’inaugurazione dà il via agli appuntamenti di una ricchissima edizione che nel pomeriggio accoglierà il Campione del Mondo 1982 Antonio Cabrini, cremonese doc e vincitore del riconoscimento “Torrone d’Oro 2024”.

Tante le curiosità nelle vie e piazze degli stand: dal dolce profumo al profumo all’aroma di torrone, infiniti assaggi e il palco allestito in piazza del comune per l’intrattenimento tra musica e spettacoli. Nel pomeriggio è attesa anche la visita del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per una rassegna che ha vissuto venerdì la consueta cena di gala, una sorta di aperitivo in vista della grande abbuffata di torrone dei prossimi giorni.

