“Un gruppo di ragazzi terrorizzati e gli educatori sotto shock”: così un giovane studente universitario, Lorenzo Cerioli, che si occupa di volontariato, racconta la vicenda dell’aggressione al ragazzo disabile prima della partita Mantova-Cremonese, dopo avervi assistito in prima persona. E lo fa con una lettera, in cui racconta quando accaduto.

Lui, volontario per l’Associazione Marcotti Osvaldo, insieme ad altri volontari porta avanti il progetto della Telecronaca Inclusiva: “Si tratta di una telecronaca speciale per ragazzi con disabilità e non vedenti che possono ascoltare la cronaca della gara seduti direttamente sui seggiolini dello stadio con l’ausilio di cuffie Wireless (isolanti dai rumori)” racconta.

“Io collaboro, nel mio piccolo, per il ruolo di telecronista, e già più volte abbiamo portato i ragazzi a vedere la Cremonese tra Serie A e Serie B con risultati molto gratificanti: la finalità, oltre quella di regalare un pomeriggio di svago ai ragazzi e di sollievo alle loro famiglie, è quella di far comprendere loro la dinamica della partita anche dal vivo.

Ci piacerebbe, nel limite del possibile, poter ampliare il discorso di sport e inclusione anche ad altre realtà del territorio lombardo. L’idea sarebbe quella di creare una sorta di network collaborativo tra le associazioni di volontariato sul territorio locale e le relative società sportive che hanno a cuore questo tema”.

Proprio con questi buoni propositi, nella giornata di sabato il gruppo ha organizzato la sua prima trasferta. Ma la gioia per una giornata bellissima, si è trasformata presto in orrore.

“Una volta parcheggiato il pulmino con il quale siamo arrivati da Cremona, ci siamo diretti verso i nostri posti a sedere” racconta ancora Cerioli. “I biglietti sono stati gentilmente concessi dalla Società Mantova Calcio, e corrispondevano alla zona della tribuna Cisa.

Giunti nei pressi di un piccolo bar, due (di numero) tifosi del Mantova si sono messi in mezzo al marciapiede impedendoci di passare. Dopo averci chiesto la provenienza, con fare minaccioso hanno chiesto cosa avessimo nella valigia a mano (chiaramente parlo delle cuffie wireless utili alla telecronaca). In meno di 20 secondi si è consumata una delle peggiori scene a cui abbia mai assistito.

Questo “signore” ha aggredito un ragazzo autistico sferrandogli alcuni pugni di cui uno in pieno viso, colpendo più volte un soggetto debole ed incapace di difendersi. Immediatamente terrorizzati, sia gli altri ragazzi che gli educatori hanno cercato di fermare l’ira ingiustificata e animalesca del soggetto spiegandogli di essere tutti ragazzi disabili.

Di tutta risposta, il tifoso ha guardato negli occhi il ragazzo già ferito e colpito dicendogli “Tu non sei disabile”. Il risultato è stato un paio di occhiali rotti, con montatura e lenti distrutte dalla ferocia dell’assalto, un gruppo di ragazzi terrorizzati che avevano appena assistito all’aggressione, e gli educatori sotto shock per non aver potuto evitare il peggio vista la reazione repentina ed improvvisa di tale delinquente”.

Una vicenda aggravata dall’inerzia di chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza: “La cosa che mi lascia più perplesso è il mancato intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine, che nonostante i nostri richiami ripetuti non hanno potuto lasciare il proprio posto nei pressi della rotonda” racconta ancora Cerioli. “Solo un agente non in divisa ma con distintivo in vita è intervenuto per portarci via dal luogo, mentre l’aggressore era già sparito per le vie della città.

Una volta scortati nella zona dei tifosi ospiti, abbiamo dovuto attendere l’inizio della gara per essere sicuri di recuperare il nostro pulmino e tornare indietro a casa, a Cremona”.

Resta non solo una grande amarezza, ma anche le conseguenze di quanto accaduto: “Questo ragazzo aggredito, nonostante la prestante stazza fisica, avrà chiaramente il terrore di uscire di casa ed essere aggredito nuovamente senza motivazione” si legge ancora nella missiva.

“Questa notte è stata difficile per tutti noi: i ragazzi sono spaventati e ancora scossi dall’accaduto, mentre gli educatori sono stati colti dal senso di colpa e di inadeguatezza per non essere riusciti ad impedire una così feroce ed ingiustificata aggressione. Signori, ma signori veri, che dedicano centinaia di ore al benessere di questi ragazzi, mettendo a disposizione i loro mezzi ed il loro tempo per regalare a soggetti in difficoltà uno svago.

Mi auguro che questa lettera venga anche letta da questo “signore” di mezza età, capace in pochi secondi di recare un danno ben superiore ad un pugno. Per guarire queste ferite, noi andiamo avanti. Con forza e coraggio continueremo a fare le nostre telecronache ed a condividere momenti di felicità insieme, perché crediamo che l’inclusione ed il divertimento siano la miglior arma contro l’indifferenza e, in questo caso, la violenza” conclude Cerioli.

