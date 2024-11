Nel marzo scorso un avvocato cremonese era stato aggredito nel suo studio di piazza Marconi, in centro a Cremona. Dal legale si era presentato un uomo con atteggiamento decisamente alterato e minaccioso. Era un suo assistito di cui il legale era amministratore di sostegno. L’uomo aveva iniziato a inveire e a minacciare, tanto che l’avvocato non aveva aperto la porta dell’ufficio, per evitare problemi.

Per tutta risposta, il cliente, che dall’avvocato voleva più soldi rispetto a quanto invece concordato con il giudice, aveva spaccato con una manata la porta a vetri, ferendosi. Quindi, si era avventato contro il legale, prendendolo a schiaffi e lesionandogli un timpano.

Ora l’aggressore, un 37enne, è a processo per lesioni, danneggiamento, violazione di domicilio e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Il processo si aprirà il prossimo 6 dicembre. Il legale aggredito si costituirà parte civile con il collega Giampaolo Bellini.

