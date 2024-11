Martedi 19 novembre 2024 alle ore 19.00 a Cremona, il palco della Sala Maffei vedrà esibirsi insieme il Cieko Machi’s String Ensemble e il Tè Maestro (Enshuryu) Ghisio Horiuci, provenienti dal Giappone e diretti dal Maestro Cieko Machi

Verranno eseguite musiche di J. Páchelbel, O. Respighi, Taku Izumi, Shosaku Nakada, G. F. Händel, W. A. Mozart, Shin Kusakawa e Teiichi Okano,

Il concerto rientra nell’ambito del progetto Masterclass, promosso dalla Camera di Commercio, in collaborazione con il Comune di Cremona, il Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, il Conservatorio “Claudio Monteverdi”, BeMyMusic Cremona e Confartigianato Cremona.

L’evento è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Chieko Maki / Violino

Laureata presso la Tokyo University of The Arts, dipartimento di musica strumentale.

Suona da solista e presiede anche il gruppo Unit « Deux-Marches » con un fisarmonicista.

Dal 1988, organizza il corso di violino per persone di mezza età e anziane.

Presidente dell’ufficio Belmusic. Corrispondente di pace di Nagasaki.

Ambasciatrice turistica di Shiraoi.

Presidente della ONG « Gotita de Agua en el Desierto » che fornisce i pasti ai bambini in Perù.

Momoko Ii / Violino

Laureata presso il Kunitachi College of Music.

Ha vinto il premio di eccellenza del concorso musicale BSN Niigata mentre era studentessa.

Dopo aver suonato nella Tokyo City Philharmonique per 5 anni, ha suonato in orchestra e in quartetto.

Partecipa anche a diverse attività di registrazione.

Ora suona come solista o in trio, inoltre insegna a musicisti in un’orchestra amatoriale.

Fuyuko Miki / Viola

Laureata al corso di laurea magistrale della Tokyo University of the Arts.

Ha suonato in orchestra e orchestra da camera come prima violista mentre studiava alla Wisconsin State University negli USA.

Ora in Giappone, insegna principalmente in orchestra o suona da solista.

È membro dell’amministrazione dello Shonan Air Ensemble.

Sumiko Isobe / Violoncello

Laureata al corso di laurea magistrale della Tokyo University of the Arts.

Ha studiato a Nizza in Francia, al Mozerteum di Salisburgo e a Berlino.

Ha insegnato con il Sig. Ebenhard Finke.

Ora suona in un’orchestra da camera.

Ha registrato CD nel 2009 e nel 2014.

Ha anche supervisionato alcuni libri di raccolte per violoncello.

Cieko Machi’s String Ensemble

Questo gruppo è formato principalmente da persone che studiano il violino da Chieko Maki nel corso per persone di mezza età e anziane.

Sono casalinghe, allenatori sportivi o professionisti di molti settori, ma sono tutti non professionisti e quasi principianti del violino.

Gishio Horiuchi Nome del tè: Kochu-An Socho Dopo aver servito per 12 anni come apprendista e segretario presso l’Enshu Sado Soke, che risale a Kobori Enshu, un daimyo maestro del tè e istruttore di cerimonia del tè per Tokugawa Iemitsu, Gishio Horiuchi si è stabilito come indipendente, ricevendo il nome del tè Kochu-An Socho.

Organizza con maestria incontri di tè che spaziano da cerimonie formali di tipo shikisei a eventi più informali, abbracciando un’ampia gamma di stili. La sua attività si concentra sull’esplorazione e la ricostruzione della cultura giapponese attraverso la prospettiva e l’estetica dei samurai.

Oltre a produrre eventi culturali, Horiuchi introduce attivamente la cultura del tè samurai non solo in Giappone, ma anche a livello internazionale in paesi come Germania, Italia, Vaticano, Francia, Regno Unito, Portogallo, Spagna, Polonia, Monaco e Vietnam. Attualmente risiede a Mitake, Okutama, conducendo uno stile di vita “semi-agricolo, semi-teistico” e tenendo corsi di cerimonia del tè in località come Mitake, Gokokuji, Shinjuku, Futako-Tamagawa, Machida, Yokohama-Nakagawa, Kamiooka e Shizuoka-Toujuin. Si dedica a promuovere la cultura della cerimonia del tè attraverso conferenze, scritti e varie attività.

© Riproduzione riservata