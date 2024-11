Patologie toraciche, ecco come riconoscerle

MILANO (ITALPRESS) – Il torace è una parte fondamentale del corpo umano, situata tra il collo e l’addome. E’ composto da una struttura ossea e muscolare che protegge organi vitali quali i polmoni e il cuore, e svolge un ruolo centrale nei processi respiratori e circolatori. Le malattie che possono colpire il torace sono varie e spaziano da problemi relativamente comuni come la bronchite, a condizioni potenzialmente fatali come l’embolia polmonare, il pneumotorace, l’infarto o il tumore ai diversi organi. La diagnosi precoce è fondamentale, come sempre, per migliorare l’esito della maggioranza delle patologie toraciche. Sono questi alcuni dei temi trattati da Alberto Testori, specializzato in chirurgia generale e attuale capo sezione della chirurgia toracica dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

