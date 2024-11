Da inizio anno (e fino al 26 ottobre) in territorio cremonese sono stati 1.335 gli incidenti stradali con feriti. A diffondere il dato è stata la Regione Lombardia, nell’ambito della Giornata Regionale della Sicurezza Stradale e di Fraternità della Strada.

L’analisi, elaborata sulla base dei dati dell’applicativo regionale Geo Mis – Monitoraggio dell’Incidentalità Stradale, evidenzia un quadro complesso che sottolinea l’importanza dei provvedimenti adottati da Regione Lombardia su sicurezza e prevenzione. In tutta la Regione, nel lasso di tempo preso in esame, i mezzi di soccorso sono intervenuti 33.140 volte per incidenti stradali con feriti, di cui il 22,54% sono state collisioni tra auto, il 15,61% scontri tra auto e moto, il 12,76% cadute dalla bicicletta e il 9,88% cadute da moto. Infine, gli investimenti di pedoni e ciclisti hanno rappresentato, rispettivamente, 9,79% e 7,95% delle uscite.

Questi dati evidenziano la complessità dei pericoli sulle nostre strade, con particolare enfasi sugli incidenti che coinvolgono utenti vulnerabili come ciclisti e pedoni. La micro-mobilità elettrica rappresenta il 4,80% degli incidenti, indicando una crescente attenzione alla sicurezza di questi nuovi mezzi di trasporto.

“Questi numeri – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa – confermano la necessità di consolidare le politiche di sicurezza stradale, in particolare per i soggetti più vulnerabili come pedoni e ciclisti. Regione Lombardia continuerà a promuovere campagne di sensibilizzazione e azioni concrete per ridurre il numero e la gravità degli incidenti. In occasione di questa Giornata, Regione Lombardia ribadisce il proprio impegno a collaborare con tutti gli attori della sicurezza stradale, dalle amministrazioni locali alle Forze dell’ordine, passando per le associazioni di settore. La sicurezza stradale è un obiettivo prioritario per garantire una maggiore qualità della vita e la tutela di tutti i cittadini lombardi. La Giornata Regionale della Sicurezza Stradale e di Fraternità della Strada vuole essere un momento di riflessione e impegno comune per costruire una Lombardia più sicura, con strade più accessibili e sicure per tutti, dalle grandi città ai piccoli centri”.

Nell’ambito della giornata si sono anche svolte le premiazioni di volontari, forze dell’ordine, enti e associazioni, protagonisti di particolari interventi e atti di coraggio. Nel Cremonese i premiati sono stati cinque vigili del fuoco: ispettore Antincendi Andrea Foggetti – Menzione speciale; capo squadra Gabriele Fugazza – Menzione speciale; Vigile del Fuoco Coord. Antonio Rizzo – Menzione speciale; Vigile del Fuoco Stefano Guerini Rocco – Menzione speciale; Vigile del Fuoco Coord. Antonella Parascandolo – Menzione speciale. Premiati inoltre: tre volontari della Croce Verde (Fabio Dante Farina – Attestato di Benemerenza; Sergio Scanacapra – Attestato di Benemerenza; Luciano Oreste Grazioli – Attestato di Benemerenza). lb

