Gli agenti della Questura di Cremona hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di uno straniero di 18 anni, indagato per tentata violenza sessuale ai danni di una giovane donna cremonese.

L’episodio risale allo scorso ottobre, quando la donna aveva trascorso la serata in centro e si stava dirigendo in compagnia di un’amica verso casa. Improvvisamente l’uomo le si era avvicinato, importunandola. Dopo averla abbracciata, aveva tentato di darle un bacio sulle labbra, non riuscendo nell’intento solo grazie alla prontezza della giovane, riuscita a sottrarsi alla presa e a rifugiarsi con l’amica all’interno della propria autovettura.

Nonostante fossero salite in auto, il 18enne, insieme ad altri ragazzi, aveva continuato a importunare le due giovani, tentando, per fortuna senza riuscirci, di aprire le portiere della macchina. La ragazza, infatti, seppur terrorizzata, era riuscita a mettere in moto e a darsi alla fuga insieme all’amica.

Il giorno dopo la donna aveva sporto denuncia in Questura ed era stata sentita dagli uomini della Mobile, riusciti ad acquisire tutti gli elementi investigativi rilevanti per identificare lo straniero.

Rintracciato, il 18enne, che ha precedenti alle spalle, è stato arrestato e condotto in carcere. Il provvedimento restrittivo della libertà personale è anche conseguenza dell’impulso dato sia all’attività di controllo del territorio che all’attività investigativa della polizia per contrastare i fenomeni di criminalità che si sono verificati negli ultimi mesi in città, così come disposto dal questore in seguito all’incontro del 16 ottobre scorso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sara Pizzorni

