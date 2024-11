Illuminare in arancione un monumento cittadino, nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: questa la richiesta avanzata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Marco Olzi, al sindaco Andrea Virgilio.

“Questo gesto simbolico, diffuso in molte città del mondo, rappresenterebbe un segnale chiaro di impegno collettivo contro ogni forma di violenza di genere” ha sottolineato il consigliere. “L’arancione, scelto dalle Nazioni Unite per rappresentare la speranza di un futuro senza violenza, può essere uno strumento efficace per richiamare l’attenzione pubblica su una delle più gravi problematiche sociali dei nostri tempi”.

“Come rappresentante di Fratelli d’Italia, credo fermamente che la lotta contro la violenza sulle donne non abbia colore politico: è una battaglia di civiltà e un dovere morale che deve unire tutte le forze politiche e i cittadini” continua Olzi. “In questo spirito, invito il Sindaco considerare l’importanza di un’azione condivisa che possa dare un forte segnale di consapevolezza e responsabilità da parte dell’intera comunità cremonese.

Un ringraziamento, inoltre, alla responsabile del Dipartimento provinciale “Tutela vittime” di Fratelli d’Italia, Daniela Maestrelli, per avere condiviso con me questa iniziativa così importante, partita dal medesimo Dipartimento nazionale. Confido che l’amministrazione comunale vorrà accogliere questa proposta, rendendo la nostra città un esempio di solidarietà e partecipazione civile” conclude il consigliere.

