Stadio Milano, Sala “Contestazioni non sono opinione città”

MILANO (ITALPRESS) – “Chi era in Aula ieri c’era per contestare, è nei loro diritti però non confondiamo chi era in Aula con l’opinione cittadina. Non farei questo errore. Chi ha contestato ieri era preparato, non ha ascoltato le mie parole, avevano una posizione preconcettuale, che rispetto ma io sto cercando di fare tutto il possibile per difendere l’interesse pubblico. So che è un tema divisivo, mettere d’accordo tutti è umananente impossibile, però delle decisioni vanno prese”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando le contestazioni ieri in Consiglio comunale da parte di un gruppo di cittadini contrari alla vendita dello stadio Meazza a Inter e Milan e alla costruzione di un nuovo impianto nell’area circostante, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Universita’ Bicocca. Sulla destinazione dei fondi che il Comune di Milano ricavera’ dalla vendita dello stadio, Sala sottolinea: “Spero che il Consiglio comunale si faccia carico di questo tema”. “Accetterei volentieri un loro suggerimento, il mio è quello di destinarli al territorio, all’area e alle fasce più deboli. Felice se potranno dare un’indicazione”, conclude.

xm4/pc/gtr

© Riproduzione riservata