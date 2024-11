Incidente, poco dopo le 18 di oggi al maneggio di via Roggia Comuna a Crema, al quartiere Ombriano. Una ragazza di 21 anni è caduta da cavallo. Per lei è stato necessario chiedere l’intervento dell’eliambulanza partita da Bergamo. Sul posto i medici del 118 e i carabinieri. La ragazza, per fortuna, non è in condizioni serie. E’ entrata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

