“Le notizie di cronaca ci restituiscono un quadro preoccupante. La frequenza con la quale si registrano in città aggressioni, violenze o atti di prevaricazione da parte di scorribande di ragazzi richiedono la massima attenzione e scelte decise”. Lo scrivono in una nota Saverio Simi, capogruppo di Forza Italia a Cremona, e Luca Ghidini, commissario cittadino di Forza Italia a Cremona.

“Forza Italia ha già presentato un ordine del giorno che confidiamo venga discusso nel prossimo consiglio comunale nel quale abbiamo posto l’accento sulla necessità di contrastare il degrado e i fenomeni di criminalità e microcriminalità attraverso diverse azioni:

la deterrenza da perseguire attraverso un maggiore presidio del territorio da parte della polizia locale e delle forze dell’ordine; la qualità urbana mediante concreti interventi di manutenzione del patrimonio pubblico, comprese le attrezzature e i giochi; consolidamento e ammodernamento del sistema di illuminazione pubblica e di videosorveglianza; maggiore pulizia; il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza per favorire la collaborazione tra il Comune e i soggetti privati che operano nel centro cittadino; l’attività educativa rivolta ai più giovani con l’obbiettivo di contenere fenomeni di devianza.

Nell’ordine gel giorno chiediamo anche l’applicazione del Daspo urbano, introdotto con il Decreto Minniti nel 2017 e inserito nel regolamento della Polizia Municipale nel 2018. Una misura che può consentire al Questore di inibire l’accesso a persone che si sono resi responsabili di azioni violente in determinate zone della città.

In questo senso, accogliamo favorevolmente l’indirizzo espresso dal Prefetto Giannelli. È necessario che il Consiglio Comunale individui con una propria delibera, sulla base di elementi concreti e dati reali, quali aree cittadine risultano più a rischio per la pubblica incolumità dei nostri cittadini. Auspichiamo che ciò avverrà già in occasione del prossimo Consiglio Comunale.

Confidiamo che la Commissione Permanente Coesione Sociale e Sicurezza convocata per mercoledì 20 novembre su nostra sollecitazione, possa rappresentare un momento di lavoro per condividere informazioni e dati utili ad assumere le prossime scelte. Il nostro ordine del giorno può rappresentare una base per sviluppare un lavoro insieme a tutte le forze presenti in consiglio comunale.

Di certo la scarsità delle risorse fin qui messe in campo dalla Giunta Comunale per il recupero dei luoghi più degradati e la carenza di progettualità concrete, tra tutti Piazza Roma, pone qualche dubbio circa la chiara comprensione della situazione da parte dei nostri amministratori.

Se qualche piccola iniziativa è stata assunta, quale l’istituzione del presidio di piazza Roma, non possiamo non ricordare la sufficienza con la quale, negli ultimi anni, sono stati trattati dai referenti del Partito Democratico quei fenomeni di microcriminalità e di criminalità che si sono verificati negli ultimi anni.

“Il senso di insicurezza che i nostri concittadini hanno lamentato”, concludono Simi e Ghidini, “che veniva declassato a pura suggestione o a percezione emotiva, oggi è diventato una realtà quotidiana con la quale tutti devono fare i conti”.

