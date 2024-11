Lupa Capitolina, Venditti “Dedico il premio a Roma”

ROMA (ITALPRESS) – “L’emozione è fortissima. Sono a casa mia e mi fa piacere. È una giornata di amicizia e questo mi pare già tanto”. Così Antonello Venditti al termine della cerimonia di consegna della Lupa Capitolina che ha ricevuto in Campidoglio “Dedico il premio a Roma. A questa città straordinaria nel bene, nel male e in quello che sarà. L’importante è volerle bene e fare qualcosa. Ognuno di noi nel suo piccolo può dare qualcosa agli altri e avere sempre come punto di riferimento la società e lo stare insieme”.

