Perquisizioni in Campidoglio, Gualtieri “Piena collaborazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo seguendo questa indagine della magistratura con la massima attenzione, la piena collaborazione e un sentimento di gratitudine per il lavoro svolto a tutela della legalità”. E’ quanto ha spiegato ai giornalisti presenti in Campidoglio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in merito alle indagini concernenti il rifacimento del manto stradale. Il sindaco si è detto “indignato per la possibilità che delle irregolarità siano state commesse, perché questo non deve sporcare il lavoro straordinario e grandissimo che stiamo svolgendo. Ho disposto una verifica approfondita su tutti gli interventi realizzati dalle ditte coinvolte nell’indagine che è in corso. Al momento non risultato interventi legati al Giubileo ma la verifica è ancora in corso, quindi vi terremo al corrente dei successivi sviluppi, anche quelli delle nostre autonome verifiche”. xl5/vbo/gtr

