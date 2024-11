Ue, Marino “Deludenti molte audizioni dei commissari designati”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sono rimasto molto deluso dall’assenza di contenuti nell’audizione di Fitto; d’altronde molti dei commissari designati non hanno soddisfatto i membri del Parlamento europeo”. Lo ha dichiarato Ignazio Marino, eurodeputato di Alleanza Verdi Sinistra, in merito all’audizione di Raffaele Fitto, candidato alla vice-presidenza esecutiva della Commissione europea per Coesione e Riforme.

