Diabete, Silano “Lo screening salverà vite”

ROMA (ITALPRESS) – “Il progetto propedeutico per l’implementazionedello screening per il diabete di tipo 1 e celiachia sul territorio nazionale ha dato delle indicazioni importantissime. Abbiamo arruolato il 90% dei pazienti che ci eravamo proposti e il primo risultato è che c’è stata una grande accettazione da parte delle famiglie. Inoltre, i numeri ci stanno confermando che lo screening permetterà non solo di diagnosticare casi che altrimenti sarebbero rimasti silenti per molto tempo, ma soprattutto di salvare vite”. Così Marco Silano, direttore delDipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell’Iss, in occasione della Giornata mondiale del diabete.

