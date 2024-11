Immigrazione clandestina, estradato in Italia un trafficante iracheno

CROTONE (ITALPRESS) – CROTONE (ITALPRESS) – Si è conclusa con l’estradizione in Italia la vicenda del cittadino iracheno 35enne, raggiunto da provvedimento cautelare nel mese di maggio del 2023 emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della DDA di Catanzaro, nei confronti di 29 persone accusate di appartenere ad una associazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed al riciclaggio del denaro provento dell’attività illecita.Il sodalizio articolato in cellule presenti in Italia ed all’estero (Turchia e Grecia), i cui appartenenti, pur con compiti differenti, avevano un obiettivo unico, quello di far giungere i migranti in Italia sfruttando la rotta marittima del mediterraneo orientale a bordo di natanti, con partenza dalla Turchia e dalla Grecia.

pc/gsl